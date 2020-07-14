Кремль прокомментировал возможный перенос шествия «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/0ab4ca0a-c682-11ea-a8a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не предлагал перенести шествие «Бессмертного полка». Если таковые предложения будут, то лидер их озвучит, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит <...> Но пока каких-то новых предложений президента не было, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что мероприятие, запланированное на 26 июля 2020 года, могут перенести из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. Глава центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист Советского Союза Василий Лановой подтвердил, что акцию могут провести 2 или 3 сентября. Помощник резидента РФ Владимир Мединский заявил, что подобное решение примут исходя из эпидемиологической обстановки.

Кроме того, среди вероятных причин переноса шествия называют чрезвычайно жаркую погоду, установившуюся в Москве. Организаторы якобы опасаются, что людям может стать плохо из-за духоты.

В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» была переведена в онлайн-режим. Заявки на участие в виртуальном шествии подали почти 3 млн человек. По словам пресс-секретаря общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольги Байбуловой, трансляция шествия велась на протяжении нескольких дней. Она была доступна в соцсетях и на медиаэкранах, установленных в российских городах.

О том, что марш акции памяти «Бессмертный полк» проведут в день Военно-морских сил (ВМФ) 26 июля, ранее сообщил президент Владимир Путин. Изначально мероприятие хотели провести в день парада Победы 24 июня, однако решили перенести его из-за эпидемиологической обстановки и из-за невозможности соблюсти социальную дистанцию, писал NEWS.ru.