Администрация президента РФ намерена ежегодно исследовать уровень доверия населения власти, в том числе президенту страны. Соответствующие поправки в план статистических работ приняты правительством.
В Кремле также будут изучать подлежит уровень доверия главам регионов. Для оценки эффективности деятельности региональных властей установлены новые критерии. Среди них — уровень бедности, размер реальной среднемесячной зарплаты, естественный прирост населения, доступность жилья и ряд других.
Как говорится в документе, опубликованном на официальном
Социологи установили, что после дела Ивана Голунова российский средний класс стал меньше доверять власти и силовикам. Участники опроса центра «Платформа» сообщили, что чувствуют себя незащищёнными из-за некомпетентной работы законов и применения прав в России.
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