https://static.news.ru/photo/f65e6f82-cfa8-11e9-a478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Администрация президента РФ намерена ежегодно исследовать уровень доверия населения власти, в том числе президенту страны. Соответствующие поправки в план статистических работ приняты правительством.

В Кремле также будут изучать подлежит уровень доверия главам регионов. Для оценки эффективности деятельности региональных властей установлены новые критерии. Среди них — уровень бедности, размер реальной среднемесячной зарплаты, естественный прирост населения, доступность жилья и ряд других.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина, эти данные будут предоставляться администрации президента 15 апреля каждого года.

Социологи установили, что после дела Ивана Голунова российский средний класс стал меньше доверять власти и силовикам. Участники опроса центра «Платформа» сообщили, что чувствуют себя незащищёнными из-за некомпетентной работы законов и применения прав в России.

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