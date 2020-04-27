Кравцов признал неготовность российских школ к обучению на удалёнке

https://static.news.ru/photo/6f810f2c-885a-11ea-a526-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Amazing Aerial/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не все российские школы оказались готовы к проведению учебного процесса в удалённом формате. Министерство просвещение понимало это, когда принимало решение о переводе школ на дистанционное обучение.

Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что в сложившейся ситуации министерство в первую очередь думало о здоровье и безопасности детей. Все остальные вопросы, подчеркнул Кравцов, отошли на второй план.

Как заявил министр, учебный год школы ещё смогут наверстать, а вот здоровье и жизнь человеку никто не вернёт.

Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, — цитирует главу Минпросвещения «Коммерсант».

Руководитель ведомства заметил, что технические проблемы возникали у многих. Избежать такого рода трудностей, сказал Кравцов, было невозможно, зато в результате принятых мер в стране нет случаев тяжёлой вирусной болезни среди школьников.

Ранее NEWS.ru писал, что следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. В Минобрнауки пояснили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято ближе к 1 сентября после анализа эпидемиологической обстановки.