https://static.news.ru/photo/b90add34-ca42-11e9-9827-fa163e074e61_660.jpg Яна Антонова Фото: Яна Антонова/facebook.com

Ленинский районный суд Краснодара рассматривает уголовное дело, возбуждённое в отношении активистки Яны Антоновой за участие в нежелательной организации «Открытая Россия».

По словам адвоката женщины Александра Валявского, статья 284.1 УК России предусматривает наказание за участие в деятельности нежелательной организации человеком, который ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение года.

В российской практике данные дела ранее ещё не рассматривались, — сообщил агентству « Интерфакс-Юг » Валявский.

Он рассказал, что в 2017 года Яна Антонова развернула три флага с логотипом «Открытой России» на согласованном митинге, в 2019 года провела разрешённый законом одиночный пикет для привлечения внимания к нехватке школ в Краснодаре, а в последствии опубликовала ряд постов в социальной сети с символикой организации.

Женщину дважды привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние. На первом судебном заседании активистка свою вину не признала, и её защита заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. По словам адвоката, первое правонарушение не может учитываться как признак преступления, а потому включено в обвинительное заключение неправомерно.

Следующее судебное заседание будет проведено в сентябре.

В 2017 году Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией на территории РФ. Позднее силовые органы провели обыски у активистов «Открытой России» в Казани и Ростове-на-Дону. Они прошли в рамках уголовного дела по статье «Деятельность нежелательной организации», писал ранее News.ru.