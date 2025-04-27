Крапива для блеска и густоты волос: как сделать отвар, объяснили трихологи

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Крапива — не просто сорняк, а секретное оружие для роскошных волос. Трихологи подтверждают: растение содержит витамины (А, С, К, группы В), хлорофилл, железо и кремний, которые укрепляют корни, ускоряют рост и останавливают выпадение.

Более того, крапива борется с перхотью и жирностью, возвращая прядям блеск и шелковистость.

Как использовать?

Ополаскивания: залейте 2 ст. л. сухой крапивы 0,5 л воды, прокипятите 20 минут. Остудите и поливайте волосы после мытья — это сузит поры и снизит сальность.

Готовая косметика: шампуни и бальзамы с экстрактом крапивы укрепляют волосы без риска окрашивания.

Кому не подходит крапива?

Блондинкам: хлорофилл может придать прядям зеленоватый оттенок. Обладательницам сухих волос: крапива подсушивает кожу. При аллергии: перед применением сделайте тест на коже.

Трихологи утверждают, что курс из 10–12 процедур раз в 3 месяца помогает сделать волосы гуще на 30%. Но помните: крапива не панацея. При наличии проблем обратитесь к специалисту.

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