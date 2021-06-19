КПРФ выдвинула замглавы Пензы кандидатом в губернаторы

https://static.news.ru/photo/e169ac46-d1e4-11eb-8ee2-96000091f725_660.jpg Олег Шаляпин Фото: id61332633/vk.com

На предстоящих выборах губернатора Пензенской области за кресло поборется заместитель главы Пензы, секретарь регионального обкома КПРФ Олег Шаляпин. С таким предложением выступили местные коммунисты, сообщает РИА Новости.

Досрочные выборы губернатора регионa состоятся 19 сентября. Процедура выдвижения кандидатов на пост начaлась с 13 июня, причём после выдвижения партией и подaчи документов в избирком кандидат должен пройти муниципальный фильтр, собрaв подписи 253 депутатов представительных органов в муниципалитетах облaсти.

Состоялась областная партийная конференция. На ней представители оппозиции приняли принципиальное решение об участии в выборах губернатора Пензенской области, а также представили общественности своего кандидата. Им, как и в прошлом году, стал секретарь областного комитета КПРФ, заместитель главы города Пензы Олег Васильевич Шаляпин, — цитирует агентство сообщение обкома партии.

В марте президент России Владимир Путин в связи с утратой доверия отрешил от должности прежнего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Ранее, 22 марта губернатору Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение по делу о крупной взятке. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта. Решением Басманного суда Москвы губернатор был отправлен под домашний арест.

31 марта предпринимателя Бориса Шпигеля, который был арестован по подозрению в даче взятки тоже задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно доставили в медицинское учреждение из столичного СИЗО «Матросская Тишина».