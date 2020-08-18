Ковалькова рассказала о заседании координационного совета в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/66c0ede8-e175-11ea-a6c4-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ковалькова Фото: Ольга Ковалькова/vk.com

Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Координационный совет оппозиции проведёт 19 августа первое заседание. Она добавила, что целью его работы не будет захват власти незаконными методами.

Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти незаконными методами. Мы действуем только законными и ненасильственными методами, — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Координационный совет вошли лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии.

Тихановская, которую многие считают реальным победителем выборов, на фоне начавшихся протестов и давления со стороны властей была вынуждена покинуть страну и уехала в Литву. Вскоре, как писал NEWS.ru, она анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. В её штабе настаивают на проведении в течение полугода новых выборов, сторонники оппозиции хотят пригласить на них наблюдателей от международных организаций.