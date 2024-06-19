Котлеты как в кремлевской столовой: вкусно, сочно — за уши не оттащишь

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Во многих семьях котлеты подают на ужин в качестве мясного блюда. По мнению многих россиян, одними из самых вкусных котлет были и остаются те, за которыми во времена СССР в кремлевскую столовую выстраивалась очередь. Они получались невероятно свежими и сочными. Вот их рецепт.

Вам понадобятся 300 г куриного филе, 700 г нежирной свинины, 30 г свежей зелени, 50 мл сливок 20%, одно яйцо, соль, перец и масло для жарки.

Мясо нужно промыть, обсушить и пропустить через мясорубку несколько раз, чтобы фарш приобрел муссовую консистенцию. Лучше всего это сделать блендером. Далее в фарш добавить яйцо, соль и перец.

Зелень нужно нашинковать, добавить к мясу и хорошо перемешать. Фарш нужно отбить несколько раз, чтобы он был воздушным. Слепить котлеты и пожарить на сковороде. Их можно доготовить в духовке, поставив туда на 10 минут при температуре 180 градусов.

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