Космонавт объяснил смысл перекрестных полетов на МКС Космонавт Борисенко заявил, что на МКС международный экипаж работает как одна команда

Фото: Kim Shifltett/Nasa/Global Look Press

Экипаж Crew-5

Космонавт Андрей Борисенко, комментируя NEWS.ru запуск к МКС космического корабля Crew Dragon с россиянкой Анастасией Кикиной на борту, заявил, что смысл перекрестных полетов заключается в том, чтобы независимо от возможностей США или каких-либо сложностей у России на станции обязательно присутствовал один российский космонавт в российском сегменте и один американский астронавт — в американском сегменте.

Насколько мне известно, есть соглашение на четыре перекрестных полета, сейчас прошел первый полет, что будет дальше, у меня такой информации нет, будет видно, — сообщил Борисенко.

Отвечая на вопрос о взаимопонимании космонавтов и астронавтов, он сообщил, что на МКС международный экипаж, соответственно, он работает как одна команда. В специально разработанном кодексе поведения космонавтов описаны правила общения на борту, которые подразумевают, что стоит избегать разговоров на темы, связанные с политикой, религией и на другие темы, которые могут доставить дискомфорт кому-либо из участников полета.

Каждый член экипажа должен доверять коллегам, никакого деления на национальную принадлежность здесь быть не должно. Мы должны не бояться поворачиваться друг к другу спиной, — резюмировал Борисенко.

Ранее Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев рассказал, что перекрестные полеты россиян и американцев на Международную космическую станцию являются хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества. Он добавил, что если по какой-либо причине возникают проблемы, чтобы американский или российский сегмент не остался без экипажа, они летят на кораблях второй страны. Такая подстраховка позволяет в любом случае доставить на станцию хотя бы одного члена экипажа.

Ранее Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в США. Он доставит на МКС новый экипаж, в состав которого входит Кикина. На орбиту также отправились американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Он единственный, кто имеет опыт космических полетов, для остальных этот полет является первым. Командует экипажем Манн.