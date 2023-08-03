Косметолог назвала основные ошибки домашнего ухода за кожей лица Косметолог Хайидмуратова назвала неправильное очищение основной ошибкой при уходе за кожей

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Здоровье кожи лица напрямую зависит от качественного ухода, правильно подобранных средств и соблюдения ряда правил, рассказала в беседе с aif.ru врач-дерматокосметолог Ширин Хайидмурадова. По ее словам, главной ошибкой при уходе является ненадлежащее очищение кожи, что неминуемо ведет к ее преждевременному старению.

Как рассказала специалист, отсутствие этапа очищения нарушает микрофлору, повреждает гидролипидный барьер и снижает защитные функции кожи от грибов и бактерий, что приводит к возникновению комедон и воспалительных элементов, бороться с которыми сложно.

Также косметолог назвала серьезной ошибкой неправильный подбор косметики. Средства, купленные по принципу «лишь бы подешевле», не только не окажут желаемого эффекта, но и могут привести к противоположному результату. Специалист напомнила, что существуют четыре типа кожи: нормальный, сухой, жирный и комбинированный, и нужно знать свой тип. Например, для жирной кожи не годятся спиртовые тоники, которые только спровоцируют еще большее выделение себума (кожного жира), расширение пор, воспаления и сальный блеск. А сухой тип кожи нуждается в обязательном питании, иначе есть риск появления ранних морщин.

Кроме того, по словам Хайидмуратовой, необходимо учитывать погодные условия и подстраиваться под них. Так, высокие или низкие температуры, сильный ветер, сухой воздух в зимний период приводят к ухудшению липидного барьера, способствуя потере кожей влаги. Поэтому важным пунктом в уходе за кожей является ее регулярное увлажнение.

Частое применение скрабов и масок на основе глины пересушивает кожу и повреждает эпидермис, открывая пути к проникновению загрязнений и образованию воспалений, продолжила эксперт.

Пятой ошибкой косметолог назвала пренебрежение солнцезащитными кремами. Отсутствие в ежедневном уходе косметики с SPF-защитой является фактором преждевременного старения кожи и появления пигментных пятен. При сомнениях в выборе средств ухода косметолог посоветовала проконсультироваться со специалистом.

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