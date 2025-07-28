Королевская семья Британии: последние новости, секретный отдых Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тайно покинула Соединенное Королевство. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 28 июля?
Что известно о секретном отъезде Миддлтон
Кейт Миддлтон с супругом принцем Уильямом и детьми Джорджем, Луи и Шарлоттой устроили себе отдых и тайно отправились в круиз. Уэльские прибыли на частном джете в аэропорт Кефалонии в Греции, откуда отправились на яхту Opera — это десятая по величине мегаяхта в мире, которая также является самой секретной: о ее внутреннем интерьере почти ничего не известно, пишет Voice.
Судно принадлежит королевской семье Абу-Даби: ею владеет министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид. Известно, что на яхте есть две вертолетные площадки и бассейн.
Яхта не сдается в аренду. По предположению журналистов, Уэльские устроили себе секретный отдых на судне по приглашению его владельцев.
Что известно о состоянии здоровья Карла III
В феврале 2024 года в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Официальные лица не разглашают, какая именно форма рака диагностирована у монарха.
В марте Карлу III понадобилась госпитализация в связи с побочными эффектами от лечения онкологии. После обычных лечебных процедур монарху стало хуже, ему пришлось отменить все намеченные мероприятия и обратиться за дополнительной медицинской помощью, но спустя сутки его выписали из больницы.
На днях король прокомментировал свое состояние здоровья во время общения с мужчиной, который полностью излечился от рака. По данным HELLO!, встреча произошла на улице 22 июля, когда Карл III вместе с супругой Камиллой совершал прогулку по рынку. В беседе с жителем Британии король отметил, что «чувствует себя лучше».
«Я спросил его, как он себя чувствует, и он ответил, что сейчас чувствует себя намного лучше», — рассказал мужчина.
Почему Меган Маркл не разводится с принцем Гарри
Брак принца Гарри и Меган Маркл скреплен выгодным для них контрактом с Netflix — Сассекские снимаются в проекте With Love, сообщает RadarOnline. По его данным, благодаря партнерству со стриминговой платформой супруги могут оплачивать счета и содержать прислугу.
«Меган и Гарри рассчитывают на эту сделку, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии свой особняк стоимостью 29 миллионов долларов и содержать огромный штат прислуги. Без этого и без существенного сокращения расходов они могут оказаться на грани банкротства», — пишет источник.
При этом продюсеры шоу недовольны рейтингом и намерены закрыть его после второго сезона.
«Они просто ждут, когда закончится эта неудачная глава. Боссы считают, что заказывать у этой пары какой-либо контент — пустая трата денег», — отметил инсайдер.
После завершения сотрудничества с Netflix Меган Маркл и принц Гарри рискуют оказаться на грани банкротства и развода, пишет RadarOnline.
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