Следствие разрешило «королеве марафонов» снять арест с имущества и активов Адвокат Блиновской заявила о начале процедуры снятия ареста с активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Следствие разрешило семье блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), начать процедуру снятия ареста с ее активов для возмещения причиненного ей ущерба, заявила адвокат блогера Наталия Сальникова, передает ТАСС. Речь идет о неуплате налогов в размере более 900 млн рублей и легализации денежных средств и имущества на сумму свыше 700 млн рублей.

Процедура снятия с части арестованного имущества началась. Так, снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель, — сказала защитник.

Сальникова выступила с соответствующим заявлением в ходе заседания в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. Инстанция рассматривает жалобу на продление срока ареста Блиновской. Защита вновь попросила суд изменить блогеру меру пресечения на запрет определенных действий.

23 мая адвокат блогера Иван Морозов сообщил, что она обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, который отклонил ее иск к Федеральной налоговой службе о снижении налогов, пени и штрафа. Он отметил, что апелляционная жалоба была официально подана.

В начале мая стало известно, что Блиновская намерена подать заявление о своем банкротстве. Согласно опубликованным данным, среди кредиторов Блиновской значатся Федеральная налоговая служба и ВТБ.