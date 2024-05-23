Блиновская обжаловала решение Арбитражного суда Москвы Адвокат Морозов: Блиновская обжаловала решение Арбитражного суда Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, который отклонил ее иск к Федеральной налоговой службе о снижении налогов, пени и штрафа, сообщил «Известиям» ее адвокат Иван Морозов. Он отметил, что апелляционная жалоба была официально подана.

По словам адвоката, ее рассмотрением будет заниматься 9-й арбитражный апелляционный суд. Дата заседания пока не назначена.

В начале мая стало известно, что стало известно, что Блиновская намерена подать заявление о своем банкротстве. Согласно опубликованным данным, среди кредиторов Блиновской значатся Федеральная налоговая служба и ВТБ.

Юрист Александр Хаминский, комментируя заявление Елены Блиновской о намерении признать себя банкротом, заявил, что таким образом блогер пытается совместить отбытие тюремного срока и запрет на предпринимательскую деятельность. По его словам, Блиновская таким шагом заранее расписывается в неспособности уплатить сумму налоговой недоимки.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки покинуть Россию. Следствие обвинило ее в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу. 24 апреля 2024 года «королеве марафонов» продлили арест еще на три месяца.