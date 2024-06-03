«Королева марафонов» подала заявление о банкротстве Елена Блиновская подала заявление о банкротстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), подала заявление о банкротстве, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Отмечается, что заявление зарегистрировано 31 мая. Других подробностей пока нет.

Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом, — сказано в карточке дела.

Юрист Александр Хаминский, комментируя намерение Блиновской признать себя банкротом, заявил, что таким образом блогер пытается совместить отбытие тюремного срока и запрет на предпринимательскую деятельность. По его словам, блогер заранее расписывается в неспособности уплатить сумму налоговой недоимки.

Ранее адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова сообщила, что следствие разрешило ее семье начать процедуру снятия ареста с ее активов для возмещения причиненного ей ущерба. Речь идет о неуплате налогов в размере более 900 млн рублей и легализации денежных средств и имущества на сумму свыше 700 млн рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки покинуть Россию. Следствие обвинило ее в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу. В апреле текущего года «королеве марафонов» арест продлили еще на три месяца.