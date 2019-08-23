https://static.news.ru/photo/f4c5aa78-c4f9-11e9-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Больше всего на пропитание для домашних любимцев тратятся жители Санкт-Петербурга. Средний чек на одну покупку корма там составил 2564 рубля. В Москве он чуть меньше — 2483 рубля. На третьем и четвёртом месте оказались Нижний Новгород и Екатеринбург. Средний чек жителей этих городов составляет 2358 и 2190 соответственно. Такие данные News.ru предоставил один из крупнейших производителей питания для животных.

Согласно статистике, всё больше домашних питомцев в России едят корм фабричного производства. За последние 16 лет число владельцев, которые кормят своих кошек подобной едой, выросло на 34%. Количество хозяев, покупающих готовый корм своим собакам, также увеличилось — на 13% за аналогичный период времени.

По данным международного агентства Euromonitor International, в 2018 году объём всего российского рынка товаров для домашних животных составил почти 200 млрд рублей. Из них 182 млрд — это корма, 17 млрд — аксессуары и другая продукция для животных.

Ветеринары рекомендуют кормить животных специальным кормом, а не остатками с хозяйского обеда. Из человеческой пищи домашним любимцам очень сложно получить все необходимые для здоровья вещества — жиры, белки, углеводы, витамины и микроэлементы.