https://static.news.ru/photo/f30570e6-22fb-11ea-8149-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Конюхов Фото: АГН «Москва»

Российский путешественник Фёдор Конюхов намерен в одиночку пересечь Тихий и Атлантический океаны на катамаране, работающем от солнечной энергии.

Для этих целей планируется построить специальный катамаран длиной 11 метров, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями. Сейчас судно находится на стадии проектирования.

Конюхов отправится в поход в 2020-2022 годах. Путешествие будет состоять из двух этапов. В феврале-марте 2021 года он пройдёт по маршруту Канарские острова — остров Антигуа протяжённостью около 3 тысяч морских миль. В декабре Конюхов пересечёт Тихий океан по маршруту Чили — Австралия протяжённостью порядка 9 тысяч морских миль.

На всё путешествие уйдёт шесть месяцев. Об этом ТАСС сообщил его сын и менеджер проекта Оскар Конюхов.

Фёдору Конюхову 67 лет, он несколько раз совершал кругосветные путешествия, 17 раз пересёк Атлантику и стал первым гражданином РФ, покорившим семь высочайших вершин шести частей света, а также оба земных полюса.

Ранее News.ru писал, что Фёдор Конюхов на встрече с жителями Севастополя сообщил о своём плане три раза обогнуть земной шар на яхте-гиганте и побить девять мировых рекордов.