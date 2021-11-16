Конференция по роли СМИ в противодействии терроризму пройдёт в Москве

Международная академия телевидения и радио (IATR) проведёт XVII конференцию по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму. Международная встреча пройдёт в Москве 16–17 ноября при поддержке Минцифры РФ, сообщает ОТР.

В мероприятии примут участие журналисты, эксперты, а также представители государственных ведомств и силовых структур. Они рассмотрят проблему международного терроризма и способы противодействия через интернет-СМИ. Помимо этого, намечены такие темы, как сотрудничество журналистов, кибербезопасность в социальных сетях.

Конференцию откроет глава правления IATR и руководитель дирекции общественно-политического вещания ОТР Леонид Млечин вместе с главой «Содружества журналистов» Ашотом Джазояном. Выступить должны будут зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев, глава информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Ранее политолог, доцент МГИМО Николай Топорнин рассказал, что Россия и США могут пойти на уступки для диалога по теме борьбы с терроризмом и киберпреступностью. Эти угрозы важны для обеих стран.