Политолог рассказал, в чём Россия и США могут достичь компромисса
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:59, 08 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия и США могут пойти на уступки для диалога по теме борьбы с терроризмом и киберпреступностью. Эти угрозы важны для обеих стран, считает политолог, доцент МГИМО Николай Топорнин. Об этом он рассказал для ФБА «Экономика сегодня»
Есть потенциал для договорённостей в сфере противодействия международному терроризму и киберпреступности. Россия и США подвержены данным угрозам, киберпреступления превратились в обычную практику. Здесь без объединения усилий Москвы и Вашингтона сложно справиться с угрозами, поэтому обе стороны заинтересованы в достижении компромисса, — сообщил Топорнин.
При этом поле для диалога стран остаётся узким, им нужно в первую очередь совершенствовать документы в ядерно-стратегической сфере. Компромисс в ней необходим, если Москва и Вашингтон намерены прийти к договорённостям по ядерной стабильности, считает политолог.
А вот, к примеру, проблема выдачи виз никак не решается. Также невозможно решить вопрос с американскими санкциями в отношении России, заявил Топорнин.
Ранее в Минпросвещения предложили приравнять атаки на школы к терроризму. Об этом заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская.