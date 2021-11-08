Политолог рассказал, в чём Россия и США могут достичь компромисса

Россия и США могут пойти на уступки для диалога по теме борьбы с терроризмом и киберпреступностью. Эти угрозы важны для обеих стран, считает политолог, доцент МГИМО Николай Топорнин. Об этом он рассказал для ФБА «Экономика сегодня»

Есть потенциал для договорённостей в сфере противодействия международному терроризму и киберпреступности. Россия и США подвержены данным угрозам, киберпреступления превратились в обычную практику. Здесь без объединения усилий Москвы и Вашингтона сложно справиться с угрозами, поэтому обе стороны заинтересованы в достижении компромисса, — сообщил Топорнин.

При этом поле для диалога стран остаётся узким, им нужно в первую очередь совершенствовать документы в ядерно-стратегической сфере. Компромисс в ней необходим, если Москва и Вашингтон намерены прийти к договорённостям по ядерной стабильности, считает политолог.

А вот, к примеру, проблема выдачи виз никак не решается. Также невозможно решить вопрос с американскими санкциями в отношении России, заявил Топорнин.