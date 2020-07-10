«Комсомольская правда» анонсировала эфир по трагедии на перевале Дятлова

https://static.news.ru/photo/73784344-c2ce-11ea-954f-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

«Тайна перевала Дятлова: Уникальные документы и свидетельства» — под таким названием 11 июля состоится пресс-конференция в эфире «Комсомольской правды».

Отмечается, что в ходе эфира эксперты впервые представят материалы, проливающие свет на трагедию, причины которой не могут разгадать уже полвека. При этом издание заранее не афиширует имя главного спикера, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия.

Впрочем, газета гарантирует ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны гибели 9 лыжников на Северном Урале.

Группа студентов под руководством Игоря Дятлова погибла на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Версий причин смерти больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

Как писал NEWS.ru, участники поисков группы Дятлова сделали важное заявление. По их мнению, членов тургруппы могла погубить техногенная катастрофа, в частности, аварийный полёт ракеты.