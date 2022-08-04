В России начнут производить пиво Spaten, Leffe и Franziskaner

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Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune в России. Соответствующее решение было принято с целью минимизации логистических трудностей, а также обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции.

Spaten, Franziskaner, Leffe — одни из наиболее востребованных и любимых нашими потребителями импортных брендов. Локализовав их производство, мы смогли сохранить широкую представленность продукции во всех каналах продаж, обеспечив при этом доступные цены и качество, которое уже успели по достоинству оценить на рынке, — заявила директор по маркетингу Ольга Гавриленко.

Она отметила, что россияне положительно оценили качество и вкус локализованных зарубежных брендов. Гавриленко выразила надежду, что указанная продукция займет свое место в потребительской корзине россиян.

Ранее соучредитель крафтовой пивоварни в Сергиевом Посаде Сергей Захаров предупредил, что увеличение затрат на маркировку может привести к закрытию небольших пивоварен. По его мнению, в инициативе ввести цифровую маркировку пива нет ничего положительного, поскольку из-за новых правил качество самого напитка не улучшится.