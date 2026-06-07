ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 09:00

Комнатный клен удивит даже опытных цветоводов — до 12 цветков на одном побеге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Абутилон все чаще выбирают вместо капризных петуний и гортензий. Этот комнатный клен с резными листьями способен выпускать до 12 цветков на одном побеге и радовать цветением почти круглый год. При этом растение не требует сложного ухода и отлично чувствует себя в квартире.

Для абутилона важно подобрать рыхлый слабокислый грунт — хорошо подходят смеси для бегоний. Летом растение любит обильный полив и яркий рассеянный свет, а зимой ему помогает дополнительная подсветка. Чтобы куст оставался пышным и постоянно выпускал бутоны, подкормки вносят раз в три недели.

Размножается абутилон очень просто: черенки быстро дают корни, особенно если добавить немного сока алоэ. А чтобы защитить цветок от тли, рядом можно поставить бархатцы или чаще проветривать комнату.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что абутилон действительно цветет намного дольше привычных комнатных растений. Она советует периодически прищипывать верхушки побегов — так куст становится гуще и выпускает еще больше бутонов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
Читайте также
Приставы пытаются взыскать с бизнес-коуча более полумиллиарда рублей
Общество
Приставы пытаются взыскать с бизнес-коуча более полумиллиарда рублей
Производитель подбивших первый Abrams дронов начнет серийное производство
Общество
Производитель подбивших первый Abrams дронов начнет серийное производство
Только вред и пустые калории: ликбез врача о еде, ставшей пищевым мусором
Здоровье/красота
Только вред и пустые калории: ликбез врача о еде, ставшей пищевым мусором
Как подготовить автомобиль к продаже самому или через салон: чек-лист
Семья и жизнь
Как подготовить автомобиль к продаже самому или через салон: чек-лист
Сажаете — и сад благоухает ароматом ванили и корицы: цветок, который отпугивает клещей и комаров
Общество
Сажаете — и сад благоухает ароматом ванили и корицы: цветок, который отпугивает клещей и комаров
Общество
советы
растения
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев назвал Россию страной с самой дешевой энергией для дата-центров
Пашинян в день судьбоносных выборов высказался об отношениях РФ и Армении
Раскрыто, в скольких олимпийских видах спорта россиянам вернули флаг и гимн
Фейковые полицейские похитили подростка в Петербурге
ВСУ начали применять бутылки-«двойники» на линии фронта
В Госдуме предсказали, какой будет ключевая ставка ЦБ в конце года
«Хезболла» атаковала штаб-квартиру ЦАХАЛ на юге Ливана
Порядок оформления пьяных водителей в 2026 году: правила, сумма штрафа
Двух председателей и секретаря избиркома задержали на выборах в Армении
Додик анонсировал новую поездку в Москву
Агитация за партию Пашиняна достигла невиданных масштабов
ВС России разорвали важную логистическую цепь ВСУ
Россиянин не пережил столкновения лодки с теплоходом
Неисправная проводка привела к трагедии в российском городе
Приставы пытаются взыскать с бизнес-коуча более полумиллиарда рублей
Синоптик предупредила о рекордной жаре в Москве на следующей неделе
Раскрыты успехи армии России в районе Красного Лимана
В Армении стартовали судьбоносные выборы
Пожар в эквадорском порту уничтожил более 20 лодок
Голод в рядах ВСУ и прорыв на севере ДНР: новости СВО на утро 7 июня
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.