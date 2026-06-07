Комнатный клен удивит даже опытных цветоводов — до 12 цветков на одном побеге

Абутилон все чаще выбирают вместо капризных петуний и гортензий. Этот комнатный клен с резными листьями способен выпускать до 12 цветков на одном побеге и радовать цветением почти круглый год. При этом растение не требует сложного ухода и отлично чувствует себя в квартире.

Для абутилона важно подобрать рыхлый слабокислый грунт — хорошо подходят смеси для бегоний. Летом растение любит обильный полив и яркий рассеянный свет, а зимой ему помогает дополнительная подсветка. Чтобы куст оставался пышным и постоянно выпускал бутоны, подкормки вносят раз в три недели.

Размножается абутилон очень просто: черенки быстро дают корни, особенно если добавить немного сока алоэ. А чтобы защитить цветок от тли, рядом можно поставить бархатцы или чаще проветривать комнату.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что абутилон действительно цветет намного дольше привычных комнатных растений. Она советует периодически прищипывать верхушки побегов — так куст становится гуще и выпускает еще больше бутонов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.