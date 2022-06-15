Комнатная биосфера: изгнание одних вредителей увеличивает опасность других Какие непрошеные «жильцы» населяют наш дом и как с ними бороться

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В каждом втором доме в России можно встретить тех или иных непрошеных «жильцов». Самые «популярные» — это тараканы, клопы, клещи, моль, осы, крысы. Некоторые из них особенно активны именно в летний период. Одни виды практически безвредны, другие несут серьезную опасность для здоровья. NEWS.ru узнал у экспертов, почему появляются вредители, как с ними бороться. Условно домашнюю фауну можно разделить на три категории. Первая — это кровососущие особи (клопы, блохи, вши). Вторая — вредители, разносящие инфекцию, портящие продукты и имущество (тараканы, муравьи, моль, клещи). Третья — грызуны (мыши, крысы). Более того, борьба с одной из категорий может создать опасность распространения вредителей других видов.

Тараканы

Это самые популярные домашние насекомые. Живут практически в каждом старом доме. Несколько квартир в подъезде будут обязательно «заражены», сообщил NEWS.ru врач-дезинфектолог, санитарный врач Николай Дубинин. На человека они не нападают, но могут переносить грязь и микробов. Самый очевидный вред — тараканы механически загрязняют пищу (ползают вначале по канализационным трубам, потом по хлебу), из-за этого может возникнуть пищевое отравление. Но и чисто визуально у многих эти насекомые вызывают отвращение.

По словам эксперта, от тараканов легче избавиться, чем от многих других паразитов. Хорошо помогают даже недорогие средства — гели, ловушки для насекомых, приманочные станции. Но часто это временная мера. Если насекомыми населен дом, они придут опять. Самые распространенные пути — через вентиляцию, по трубам канализации или водопровода, через открытые окна.

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Поэтому Николай Дубинин рекомендует раз в три-четыре недели обрабатывать помещение заново. Иногда это единственная мера. В некоторых домах полностью вывести насекомых невозможно. Они живут и размножаются в недоступных для человека местах. Причина — погрешности в конструкции здания (щели, перекрытия, незащищённая вентиляция).

Клопы

Это вторые по распространенности паразиты, которыми может быть населено жилище. Они могут появляться в любом доме. Возраст здания и санитарное состояние квартиры не играют роли. Кровососущие насекомые заносятся в квартиру вместе с человеком или вещами, сообщил Николай Дубинин. Например, хозяин был в командировке и жил в гостинице. В его сумку заползли непрошеные гости и отложили там яйца.

Клопы чаще заводятся в «запущенных» квартирах с плохим ремонтом, сообщил NEWS.ru технолог, дезинфектор, руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков. В хорошо отремонтированном помещении, где чисто и герметично, вероятность, что насекомое создаст гнездо, очень низка.

Клопы поселяются в плинтусах, карнизах, дверных коробках, порогах, оконных рамах. Ну и, конечно, внутри дивана и кресел, под поролоном. Если все эти изделия целые, без отверстий, то меньше шансов, что насекомые там задержатся. Алексей Меньшиков технолог, дезинфектор, руководитель департамента «Производственный контроль»

Клопы питаются человеческой кровью. Кусают своих жертв обычно по ночам. Насекомые могут переносить опасное заболевание — лихорадку Ку (она же коксиеллез). Недуг проявляется головной болью, болью в пояснице, мышцах, суставах, чувством разбитости, лихорадкой. Может иметь отдаленные последствия для печени и почек.

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Люди пытаются вывести клопов самостоятельно, но это получается не всегда. Эти насекомые очень живучие и способны вырабатывать иммунитет к ядам (например, к дихлофосу), сообщает Меньшиков. Чтобы от них избавиться полностью, иногда необходимо выбросить всю мягкую мебель и вызвать профессиональных дезинфекторов.

Крысы и мыши

Старые дома и квартиры с ремонтом из прошлого века — любимое место обитания крыс и мышей. Они появляются там, где есть отверстия в стенах и полу. Как сообщил Алексей Меньшиков, 9 из 10 квартир и домов, где живут грызуны, «негерметичны».

Крысы и мыши редко нападают на человека, но переносят множество опасных заболеваний. К ним относятся чума, туляремия, паратифы А и В, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, гельминтозы (трихинеллез, аскаридоз), холера, дизентерия, туберкулез, псевдотуберкулез, ботулизм, бруцеллез. Поэтому делить с ними жилище может быть опасным для жизни и здоровья. Их необходимо выводить специальными ядами, клеями и ультразвуковыми отпугивателями.

Чесоточные клещи

В шерсти грызунов также живут паразиты. Особенно опасны для человека чесоточные клещи. Они могут кусать домашних животных и человека. Особенно когда грызунов травят и кровососы остаются без еды.

Грызуна потравили, и он погиб, клещи слезают с тела, бегут в поисках пропитания. Представьте, что кто-то прошел с собачкой. Они перекидываются на животное, потом на ковер в квартире его хозяев. Затем добираются и до самих людей, — сообщает Алексей Меньшиков.

Чесоточные клещи вызывают чесотку — паразитарное заболевание кожных покровов. Его симптоматика — высыпания на коже, мелкие расчёсы и геморрагические (кровянистые) корочки. Осложнениями чесотки являются вторичная пиодермия (гнойные поражения кожи) и дерматит. К редким осложнениям относится микробная экзема.

Если заражение произошло, врачи рекомендуют провести дезинфекцию всего, с чем соприкасался инфицированный человек, — поверхности квартиры, нижнего белья и верхней одежды, постельных принадлежностей. После этого обязательно провести влажную уборку с дезинфицирующими препаратами всех поверхностей жилища.

Опасные осы

В летнее время активизируются осы, они вьют гнёзда в квартирах, домах и на придомовых территориях. Как говорит Меньшиков, это бывает, когда люди уезжают на несколько дней, оставляют открытым окно, а на столе — что-нибудь вкусное (например, варенье). Насекомые опасны не только тем, что могут больно укусить.

Фото: shutterstock.com

Сейчас такая ситуация, что жалящие насекомые в процессе размножения накапливают в себе различные токсины, после укуса они попадают в тело, в кровь и вызывают разные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока, — сообщил Меньшиков.

Для того чтобы умертвить насекомых, годится обычный «Дихлофос» — его надо тщательно встряхнуть и обильно побрызгать гнездо с расстояния 20–30 см. Главное — грамотно одеться, защитить все части тела. Закрыть лицо, руки, волосы.



