Коммунальщики Москвы проконтролируют очистку крыш от снега

Столичные городские службы, которые устраняют последствия снегопада, взяли под особый контроль очистку крыш и выступающих элементов фасадов зданий.
По данным пресс-службы городского хозяйства, в настоящее время продолжается активная ликвидация последствий непогоды.
Под особым контролем — очистка кровель и выступающих элементов фасадов зданий, — говорится в сообщении.
Коммунальщики ведут работы в течение всего светового дня. Помощь им оказывают сотрудники городских инженерных компаний с автовышками, все места работ огорожены,
Как писал NEWS.ru, ранее доцент географического факультета МГУ Павел Константинов сообщил, что согласно данным с метеостанции на ВДНХ, за 13 февраля выпало примерно 18 мм осадков, что больше предыдущего рекорда, зарегистрированного в 2019 году. По его словам, за все дни снегопада, который начался 11 февраля, сугробы в столице выросли на 20 сантиметров. Предыдущий рекорд по количеству снега фиксировался в 2019 году, когда в городе выпало 13,6 мм осадков за сутки.