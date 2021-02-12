Коммунальщики Москвы проконтролируют очистку крыш от снега

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В соцсетях стремительно набирает популярность рыжая кошка Кики, которая стала звездой Интернета благодаря простой, но очень яркой задумке своей хозяйки. 22-летняя пользовательница TikTok нарядила кошку в маску грабителя.

Примечательно, что эту маску девушка сделала из собственного носка жёлто-розовых цветов с ромашковым принтом. Хозяйка прорезала ножницами отверстия для глаз и рта и надела на свою питомицу. Кошка стала смешно...