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Коммунальщики Москвы проконтролируют очистку крыш от снега

17:25, 14 февраля 2021 16
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Столичные городские службы, которые устраняют последствия снегопада, взяли под особый контроль очистку крыш и выступающих элементов фасадов зданий.

По данным пресс-службы городского хозяйства, в настоящее время продолжается активная ликвидация последствий непогоды.

Под особым контролем — очистка кровель и выступающих элементов фасадов зданий, — говорится в сообщении.

Коммунальщики ведут работы в течение всего светового дня. Помощь им оказывают сотрудники городских инженерных компаний с автовышками, все места работ огорожены, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее доцент географического факультета МГУ Павел Константинов сообщил, что согласно данным с метеостанции на ВДНХ, за 13 февраля выпало примерно 18 мм осадков, что больше предыдущего рекорда, зарегистрированного в 2019 году. По его словам, за все дни снегопада, который начался 11 февраля, сугробы в столице выросли на 20 сантиметров. Предыдущий рекорд по количеству снега фиксировался в 2019 году, когда в городе выпало 13,6 мм осадков за сутки.

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