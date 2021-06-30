«Коммерсант»: иностранцы в Москве испытали трудности при получении QR-кода

Иностранцы в Москве испытывают трудности при получении QR-кода для посещения столичных ресторанов. Наибольшие сложности испытывают те, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или же переболел коронавирусом, но не обращался в российские медучреждения, сообщает «Коммерсант».
Впрочем, и для зарубежных гостей есть способы «заглянуть на огонёк» в столичные заведения общепита. Издание
Также в материале отмечается, что трудности с получением кодов испытывают и сотрудники зарубежных диппредставительств. Они надеются, что власти Москвы сделают для них исключения. Помимо этого, сложности возникают и у россиян, которые прививались за границей.
В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что уже занимаются возникшей проблемой. Тем не менее в департаменте здравоохранения Москвы пока не смогли уточнить, как планируется решать возникшие трудности.
Ранее глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что использование QR-кодов могут распространить не только на рестораны Москвы, но и на общественный транспорт. Подобная система также может появиться и в магазинах.