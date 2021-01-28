Комиссаров захотел возродить «Дом-2» и вернуть в него Собчак

https://static.news.ru/photo/11110890-6179-11eb-805a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров намерен снова заняться телепроектом. Он готов выкупить его у ТНТ, для этого уже направил письмо каналу. Кроме того, продюсер готов вернуть в «Дом-2» старых звёзд.

Я не знаю, какие контрактные условия у ведущих есть на сегодняшний день. Мне могут отдать «Дом-2», но Бузова и Бородина — медийные лица канала. И если они потребуются ТНТ для других проектов, их не отдадут. Я был бы рад пригласить и Ксюшу Собчак, — сказал Комиссаров порталу Sobesednik.ru.

Продюсер отметил, что сумма выкупа пока неизвестна. Комиссаров уверен, что он ничего не должен стоить, так как официально закрыт.

Но если возникнет конкретная сумма, то я готов её согласовать с той эфирной площадкой, на которой проект будет выходить, — отметил создатель «Дома-2».

Также Комиссаров вспомнил, что Бузова хотела уйти из «Дома-2» сразу после открытия проекта, но он уговорил девушку остаться. Впоследствии благодаря телестройке Ольга стала звездой.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузову заподозрили в пиаре на расставании c DAVA. Это произошло после релиза песни «Розовые очки».