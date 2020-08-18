Комфортная солнечная погода ожидается в Москве в среду

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Тёплую и безветренную погоду 19 августа пообещали жителям столичного региона синоптики.

Так, днём в столице воздух прогреется до +22 градусов, по области будет немного теплее, до +19...+24. Такие показателю укладываются в климатическую норму для августа, но «по нижней планке», рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Столичный регион будет находиться во власти области повышенного атмосферного давления, благодаря ей нас ожидает сухая солнечная погода. В течение дня воздух в Москве прогреется до +20...+22 градусов, в регионе мы ожидаем +19...+24, — цитирует РИА Новости синоптика.

Атмосферное давление близко к норме — 746 мм рт.ст., слабый ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 1-6 метров в секунду.

Самым холодным за всю историю наблюдений в Москве 19 августа выдалось в 1895 году, тогда температура поднялась чуть выше +2 градусов, а самым жарким — в 1954 году, тогда воздух прогрелся до +31,5, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в сентябре в России будет тёплая погода и не очень много осадков. Как отметил метеоролог, температура либо будет соответствовать климатической норме, либо будет выше неё, а осадки будут в пределах нормы или ниже.