Семён Слепаков написал стих о протестах, который могут запретить

https://static.news.ru/photo/d88ade42-5e3f-11eb-836d-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комедиант и певец Семён Слепаков в стихотворной форме прокомментировал прошедшие в стране несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Артист заметил, что сам не присоединился к митингам.

Хочу я быть вместе с народом! Важней ничего в жизни нет! Создам я такое творение, что пол содрогнётся в Кремле! — говорится в стихе.

Слепаков пошутил, что эти строчки будут читать вместо последнего слова в суде, а также кричать на площадях. Он также в юмористической форме отметил, что стражи правопорядка побросают дубинки и пойдут обнимать сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (объявлен в России иностранным агентом) Любовь Соболь.

Дальше по тексту говорится, что российское правительство не устроят такие литературные изыскания комедианта и стих, скорее всего, запретят. Однако Слепаков выразил надежду, что его поэзию начнут распространять подпольно и даже президент РФ Владимир Путин когда-нибудь оценит её.

И как-то прочтёт его Путин и скажет — ну, Сёма, порвал, — пишет автор в своём Instagram.

В конце юморист признаётся, что просто уснул на пляже у ноутбука и на самом деле не написал ни единой строчки. При этом желание выходить на митинги пропало, зато появилось желание вновь вернуться к комфорту и покою.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом.

Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. В связи с этим прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации посольства США в России о несогласованных акциях 23 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального косвенным вмешательством во внутренние дела РФ. Он также отметил, что если бы российское посольство поступило бы точно так же во время протестов в Соединённых Штатах, это бы вызвало неудовольствие в Вашингтоне.