Коллега историка Соколова рассказал о вечеринке после убийства аспирантки

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Историк Олег Соколов после убийства аспирантки Анастасии Ещенко устроил вечеринку, пригласив домой гостей.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на участника той встречи, коллеги Соколова, названного изданием Олегом.

Отмечается, что историки были знакомы почти 30 лет и раз в год вместе с ещё одним коллегой встречались дома у Олега Соколова. Так произошло и в день убийства.

По словам знакомого Соколова, профессор невозмутимо пил с коллегами принесённый ими коньяк и разговаривал о египетском походе Наполеона. Про Анастасию сказал, что она уехала в Москву.

Мы и понятия не имели, что в соседней спальне, как говорят, в шкафу, была она. Получается, что они за сутки до этого поругались, — цитирует издание Олега.

Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Как писал NEWS.ru, Соколов, убивая возлюбленную-аспирантку, выстрелил ей в глаз, стал душить и добил тремя пулями. Такие подробности жёсткой расправы 63-летнего историка над своей юной жертвой зачитала в суде прокурор.