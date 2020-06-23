Коллега историка Соколова рассказал о вечеринке после убийства аспирантки

Историк Олег Соколов после убийства аспирантки Анастасии Ещенко устроил вечеринку, пригласив домой гостей.
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Отмечается, что историки были знакомы почти 30 лет и раз в год вместе с ещё одним коллегой встречались дома у Олега Соколова. Так произошло и в день убийства.
По словам знакомого Соколова, профессор невозмутимо пил с коллегами принесённый ими коньяк и разговаривал о египетском походе Наполеона. Про Анастасию сказал, что она уехала в Москву.
Мы и понятия не имели, что в соседней спальне, как говорят, в шкафу, была она. Получается, что они за сутки до этого поругались, — цитирует издание Олега.
Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.
Как писал NEWS.ru, Соколов, убивая возлюбленную-аспирантку, выстрелил ей в глаз, стал душить и добил тремя пулями. Такие подробности жёсткой расправы 63-летнего историка над своей юной жертвой зачитала в суде прокурор.
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