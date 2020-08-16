«Колхозник превратился в монстра»: Слепаков записал обращение к Лукашенко

Российский продюсер и шоумен Семён Слепаков опубликовал в социальной сети обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Артист в стихотворной форме поддержал белорусский народ и призвал главу государства прекратить насилие и преследование людей.
Если Вам победу не нарисовали, если правда это был народный выбор, где же люди, что за Вас голосовали? Почему они на улицы не выйдут? — написал в Instagram Слепаков.
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Ранее российская певица белорусского происхождения Диана Арбенина поддержала жителей Белоруссии и высказалась за прекращение насилия в стране.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.
Штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей, писал NEWS.ru.
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