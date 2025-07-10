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10 июля 2025 в 11:34

Колдуны по-белорусски — идеальный формат картошечки: готовим двойную порцию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти золотистые картофельные шарики с сочной мясной начинкой станут хитом любого застолья. Нежное картофельное тесто и ароматный фарш создают идеальный дуэт вкусов. Готовятся просто, а исчезают со стола мгновенно — стоит сделать двойную порцию!

Ингредиенты:

  • картофель — 10 шт. (около 1 кг);
  • мясной фарш — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 0,5 стакана (80 г);
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Картофель отварить в мундире до готовности.
  2. Очистить, размять в пюре без добавления жидкости.
  3. Добавить яйца, муку, соль, замесить тесто.
  4. Лук мелко нарезать, обжарить с фаршем до готовности.
  5. Из картофельной массы сформировать лепешки.
  6. Выложить начинку, слепить шарики.
  7. Обжарить на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
картофель
кулинария
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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