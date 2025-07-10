Колдуны по-белорусски — идеальный формат картошечки: готовим двойную порцию

Эти золотистые картофельные шарики с сочной мясной начинкой станут хитом любого застолья. Нежное картофельное тесто и ароматный фарш создают идеальный дуэт вкусов. Готовятся просто, а исчезают со стола мгновенно — стоит сделать двойную порцию!

Ингредиенты:

картофель — 10 шт. (около 1 кг);

мясной фарш — 500 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 0,5 стакана (80 г);

лук репчатый — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Картофель отварить в мундире до готовности. Очистить, размять в пюре без добавления жидкости. Добавить яйца, муку, соль, замесить тесто. Лук мелко нарезать, обжарить с фаршем до готовности. Из картофельной массы сформировать лепешки. Выложить начинку, слепить шарики. Обжарить на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.

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