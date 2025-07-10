Колдуны по-белорусски — идеальный формат картошечки: готовим двойную порцию

Эти золотистые картофельные шарики с сочной мясной начинкой станут хитом любого застолья. Нежное картофельное тесто и ароматный фарш создают идеальный дуэт вкусов. Готовятся просто, а исчезают со стола мгновенно — стоит сделать двойную порцию!
Ингредиенты:
- картофель — 10 шт. (около 1 кг);
- мясной фарш — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 0,5 стакана (80 г);
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Картофель отварить в мундире до готовности.
- Очистить, размять в пюре без добавления жидкости.
- Добавить яйца, муку, соль, замесить тесто.
- Лук мелко нарезать, обжарить с фаршем до готовности.
- Из картофельной массы сформировать лепешки.
- Выложить начинку, слепить шарики.
- Обжарить на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.
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