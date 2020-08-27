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Кофейня в Томске возобновила работу после инцидента с Навальным

08:09, 28 августа 2020
Фото: tomskairport.ru

«Венская кофейня» в Томском аэропорту, где пил чай Навальный, заработала в обычном режиме. Заведение на втором этаже воздушной гавани открылось после организационных мероприятий.

В этой кофейне 20 августа блогер Навальный пил чай перед вылетом в Москву, напоминает «Интерфакс — Сибирь». Ему стало плохо на борту самолёта, воздушное судно экстренно приземлилось в Омске.

Оппозиционера госпитализировали в больницу в состоянии комы, 22 августа его перевезли на лечение в Германию. Немецкие врачи объявили о содержании в организме Навального остатков токсинов — ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах делают ряд медикаментов, их содержат опаснейшие нервнопаралитические яды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Соловьёв заявил о двойных стандартах в реакции общественности на лечение Навального. В то время как омские медики подверглись травле со стороны сторонников оппозиционера, заявления берлинских врачей почему-то принимаются безоговорочно.

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