Кофейня в Томске возобновила работу после инцидента с Навальным

https://static.news.ru/photo/d4d6ce40-e8ed-11ea-bdc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: tomskairport.ru

«Венская кофейня» в Томском аэропорту, где пил чай Навальный, заработала в обычном режиме. Заведение на втором этаже воздушной гавани открылось после организационных мероприятий.

В этой кофейне 20 августа блогер Навальный пил чай перед вылетом в Москву, напоминает «Интерфакс — Сибирь». Ему стало плохо на борту самолёта, воздушное судно экстренно приземлилось в Омске.

Оппозиционера госпитализировали в больницу в состоянии комы, 22 августа его перевезли на лечение в Германию. Немецкие врачи объявили о содержании в организме Навального остатков токсинов — ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах делают ряд медикаментов, их содержат опаснейшие нервнопаралитические яды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Соловьёв заявил о двойных стандартах в реакции общественности на лечение Навального. В то время как омские медики подверглись травле со стороны сторонников оппозиционера, заявления берлинских врачей почему-то принимаются безоговорочно.