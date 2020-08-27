Соловьёв высказался о травле омских медиков за лечение Навального

https://static.news.ru/photo/30126e5a-e8ac-11ea-a55b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Владимир Соловьёв заявил о двойных стандартах в реакции общественности на лечение Навального. В то время как омские медики подверглись травле со стороны сторонников оппозиционера, заявления берлинских врачей почему-то принимаются безоговорочно.

Поэтому, считает телеведущий, стоило бы провести совместный консилиум омских, немецких и московских докторов, чтобы избежать политизации случившегося и выбрать наиболее эффективный метод лечения блогера.

К тому же остаётся неясным ряд обстоятельств, пишет ведущий в своём Telegram-канале.

В частности, какие болезни Навальный перенёс в последнее время, какие лекарства принимал. Когда он в последний раз сдавал анализ крови и что показали эти анализы.

Понятен ли момент, когда произошло резкое изменение самочувствия? Какие были клинические проявления? Есть ли показания свидетелей и видео, помимо опубликованных? — задал основные вопросы по ситуации с блогером Владимир Соловьёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заявление берлинских медиков об отравлении оппозиционера Алексея Навального. По его словам, выгоду от этого мог получить только Запад, сделавший политика пешкой в своей борьбе против России.