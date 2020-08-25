Соловьёв: отравленный Навальный стал пешкой в борьбе Запада с Россией

https://static.news.ru/photo/5feef566-e6d7-11ea-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заявление берлинских медиков об отравлении оппозиционера Алексея Навального. По его словам, выгоду от этого мог получить только Запад, сделавший политика пешкой в своей борьбе против России.

По мнению журналиста, блогер стал неудобен иностранным кураторам после того, как потерял так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ). Вслед за этим на Западе решили сделать из него якобы «мученика», пострадавшего от действий Кремля.

Это довольно частая стратегия Запада — сотворить образ зла, чтобы «в ответ» творить еще большее зло. Это откровенная русофобия, — считает Соловьёв.

Он отметил, что отравление Навального пока не доказано. Об этом, по мнению телеведущего, говорят не врачи, а СМИ, которым важно раздуть информационный шум.

Соловьёв привёл несколько фактов, которые, на его взгляд, опровергают вероятность отравления. В частности, ведущий обратил внимание на то, что чашку с чаем Алексею Навальному приносит его помощник, а значит никто из сотрудников кафе не мог знать, кому предназначался напиток. Кроме того, в крови блогера нашли алкоголь, который опасен в сочетании с антидепрессантами, которые политик якобы принимал на протяжении месяца. Кроме того, врачи берлинской клиники не учитывают тот факт, что Навальный последнее время хотел похудеть и, возможно, принимал какие-то препараты.

Пока никто не подтвердил факт «отравления», врачи высказывают очень разные версии. Я считаю, что нужно дождаться абсолютного вердикта. Клиника «Шарите» высказывает одну точку зрения, называет свое предполагаемое вещество, наши врачи — другое, — пояснил Соловьёв.

Он подчеркнул, что диагнозу немецких медиков об отравлении нельзя верить окончательно, ведь клиника «Шарите» специализируется на фальсификации диагнозов для российских оппозиционеров. Возможно поэтому, предположил журналист, окружение Навального так торопило его отъезд из России, не желая его тщательного обследования российскими медиками, передаёт «Слово и дело».

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию.

25 августа немецкие медики обнародовали первые результаты обследования Навального. Согласно их данным, Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ, писал NEWS.ru.