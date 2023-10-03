Коц рассказал, как ВСУ воюют под Клещеевкой Коц заявил, что украинцы изменили тактику наступления под Клещеевкой

Фото: МО Украины

ВСУ изменили тактику продвижения под Клещеевкой, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, теперь украинцы не штурмуют, а уничтожают позиции ВС России, а потом двигаются вперед.

Суть тактики простая: на протяжении длительного времени последовательно, системно и не торопясь ровняют первую линию с землей артой, минометами и чем придется еще. Внимательно наблюдают с воздуха за результатом — сообщают с мест наши разведчики, — ждут, когда обороняющиеся кончатся или дрогнут и отойдут. На получившийся лунный ландшафт заходят пешком и быстро-быстро окапываются, — написал военкор.

По его словам, такая тактика работает в условиях подавляющего превосходства в средствах поражения — артиллерии с «безлимитным боекомплектом» и кассетными снарядами. Он добавил, что у ВСУ «полная нечувствительность к действительно лютым потерям» при закреплении на занятых позициях.

Заградотряды у [ВСУ] под Клещеевкой действительно есть и работают, это не байки и не пропаганда, — резюмировал он.

При этом военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что боевые действия в зоне спецоперации на Украине с приходом осенней непогоды могут стать менее активными, но их значительное ослабление представляет угрозу для российских сил. Он пояснил, что заморозка конфликта даст противнику возможность передышки.