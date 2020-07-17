Клирик Новосибирской епархии умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/52131992-c835-11ea-ada4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Федоров Фото: skoropos.prihod.ru

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище в Новосибирской области Андрей Федоров умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

59-летний протоиерей скончался 17 июля 2020 года на 60-м году жизни, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

Протоиерей Андрей Федоров родился 19 августа 1960 года. В 1995 году он окончил Московскую духовную семинарию.

Ранее от вызванных вирусом осложнений умер клирик московского храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Андрей Молчанов. Мужчина скончался 3 мая на 55-м году жизни. В последний раз он совершал богослужение 19 апреля на Пасху. В конце месяца его госпитализировали с пневмонией. Позднее состояние пациента ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако врачам не удалось спасти священника, писал NEWS.ru.