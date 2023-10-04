Клиники, работодатели, школы: кто передает данные о россиянах в военкоматы Частные клиники в РФ будут передавать данные о пациентах в военкоматы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в рамках формирования в России Единого реестра призывников сведения о них будут передавать в военкоматы различные организации. Кто будет собирать личные данные россиян?

Зачем военкомат собирает данные о призывниках

По словам председателя Комитета Госдумы по обороне, налоговые инспекции (ФНС), Рособрнадзор, Минздрав (в том числе частные клиники), работодатели и территориальные органы МВД будут передавать данные россиян в военкоматы для формирования единого реестра призывников во исполнение принятого в апреле закона о цифровизации воинского учета («закон об электронных повестках»).

«Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы. Скажем, закончил он девять классов, поступил в профессиональное образовательное учреждение — данные о смене его статуса автоматически уйдут в реестр», — объяснил парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что вышеупомянутое организации в скором времени получат свои правительственные постановления, аналогичные тому, которое было выпущено для Рособрнадзора.

«Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник — работает он или нет, а если работает, то где, где он зарегистрирован, имеются ли у него какие-либо тяжелые заболевания и так далее», — резюмировал он.

Передают ли данные о школьниках в военкоматы

В постановлении правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится, что Рособрнадзор будет собирать личные данные школьников, студентов и ординаторов для передачи в государственный информационный ресурс.

Сбору подлежат сведения учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Собранные данные о призывниках после обработки будут вноситься в Единый реестр воинского учета РФ

Когда заработает Единый реестр призывников

По словам Андрея Картаполова, Единый реестр военнообязанных заработает в первой половине 2025 года.

«Работа ведется и ведется достаточно активно. Если будет получаться, и в 2024 году мы ударно поработаем, возможно, удастся запустить реестр и раньше. Но я бы все-таки рассчитывал на то, что в полном объеме он заработает в соответствии с планом, то есть не раньше 2025 года», — подчеркнул парламентарий.

Отметим, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Указом установлено, что на таком ресурсе будут собраны данные о состоящих на воинском учете гражданах (за исключением офицеров запаса СВР и ФСБ), а также о тех, кто подлежит воинскому учету, но пока на нем не состоит.

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