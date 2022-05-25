Климатолог оценил вероятность проникновения пылевых бурь из Ирака в Россию Климатолог Климов: вероятность проникновения пылевых бурь из Ирака в Россию крайне мала

Фото Khalil Dawood/Global Look Press

Вероятность проникновения пылевых бурь, участившихся на территории Ирака, в Россию крайне мала, заявил завкафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов. Он аргументировал свою позицию тем, что между странами находятся тысячи километров, пишет Lenta.ru.

По его словам, подобные расстояния могут преодолевать только глобальные пылевые бури, встречающиеся, например, на Марсе. Климатолог пояснил, что в таком случае в атмосферу поднимается огромное количество пыли и оседает там на несколько месяцев.

Это глобальное явление, потому что оно охватывает всю планету. На Земле такого глобального эффекта нет нигде, даже из Сахары, из самого мощного источника, пыль, конечно, выносится в Атлантический океан в виде облака, но быстро рассеивается, — резюмировал Кислов.

Ранее в Багдаде прошла сильнейшая песчаная буря, из-за этого в столице Ирака установилась почти нулевая видимость, сотни людей обратились в больницу из-за проблем с дыханием. В экстремальных условиях оказались более девяти миллионов человек.