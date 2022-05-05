Жители Багдада пострадали от песчаной бури

В Багдаде началась сильнейшая песчаная буря, из-за этого в столице Ирака почти нулевая видимость, сотни людей обратились в больницу из-за проблем с дыханием, рассказала сотрудница больницы имени шейха Зайеда Айят Хайтем. В экстремальных условиях оказались более девяти миллионов человек, передаёт ОТР.

В результате песчаной бури, которая обрушилась на Багдад, к нам в больницу поступили сотни жителей. Им всем потребовалась экстренная помощь: у людей возникли серьёзные трудности с дыхательной функцией, — отметила Хайтем.

По её словам, пациентов в больших количествах снабжают кислородными масками и препаратами для ингаляции. Она отметила, что пациентов становится всё больше. Хайтем выразила готовность развернуть дополнительные койки для людей с симптомами удушья.

Из-за песчаной бури в Ираке закрылись многие магазины, банки и общественные заведения. Аэропорт не работает, движение на дорогах затруднено, а больницы переполнены пациентами.

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