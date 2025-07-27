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27 июля 2025 в 13:18

Китайцы смогут получить образование шашлычника

В Китае откроется институт барбекю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Юэян провинции Хунань откроется первый в стране научно-исследовательский институт барбекю. Теперь китайцы официально смогут получить профессию шашлычника, передает China Daily.

Юэянский открытый университет объединяется с Ассоциацией барбекю Юэяна для создания первой в Китае платформы профессионального образования, посвященной приготовлению барбекю, — говорится в сообщении.

В новом учебном заведении будут обучать профессионалов, разрабатывать нормативы для приготовления барбекю и продвигать местные торговые марки. Решение об открытии института было принято в связи с растущей популярностью в Китае культуры приготовления шашлыка, характерной для региона Юэян.

Ранее сообщалось, что в Китае появился новый бизнес — специалисты, профессионально занимающиеся ремонтом поврежденных лабубу и других популярных игрушек. Популярность лабубу среди модниц растет, и теперь они часто появляются на сумках, из-за чего игрушки могут повредиться или испачкаться. Тогда «игрушечные врачи» помогают вернуть кукле первоначальный вид.

образование
Китай
шашлыки
барбекю
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