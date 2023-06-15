Киркоров в самолетиках и деловая дочь Шойгу: фото ВИП-гостей ПМЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Российские артисты приехали на ПМЭФ. Филипп Киркоров появился на мероприятии в белой шляпе и в костюме с большими бумажными самолетиками. Как рассказал певец, таких вещей больше нет. Его наряд был сшит на заказ в единственном экземпляре художественным руководителем отдела мужской одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло, который скончался в 2021 году.

В разговоре с журналистами Киркоров рассказал, что следит за творчеством молодых российских певиц. Он особо отметил Анну Асти, Клаву Коку, Люсю Чеботину и Мари Краймбрери.

«Мне очень нравятся наши девочки последние, которые стали звездами. Замечательные артисты у нас сейчас среди нового поколения», — поделился Филипп.

Киркоров также рассказал, какие у него отношения с его бывшей женой Аллой Пугачевой, которая сейчас живет в Израиле. «Я знаю, что она уехала, больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже больше пяти лет, поэтому мне ничего не известно ни про неё, ни про её семью», — подчеркнул певец.

Еще одним гостем форума стал рэпер Тимати. Артист был одет в бежевый костюм и солнцезащитные очки, которые не стал снимать в помещении. Бывший участник «Фабрики звезд» пообщался с певцом Jony, они объявили о решении записать совместный трек.

Среди присутствовавших на ПМЭФ можно было увидеть предпринимательницу, дочь министра обороны Ксению Шойгу, блогеров Валю Карнавал и Влада А4, телеведущую Оксану Федорову

Накануне на одной из сессий форума присутствовал исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Но после выступления на ПМЭФ бывший танцор балета уехал в Москву, так как на сегодня у него был назначен прямой эфир.

Кадры звездных гостей ПМЭФ — в галерее NEWS.ru.