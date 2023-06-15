Киркоров приехал на ПМЭФ в костюме с бумажными самолетами

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Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров приехал на ПМЭФ-2023. Народный артист России прибыл на мероприятие в белой широкополой шляпе и в черном костюме с большими бумажными самолетами. Киркоров также рассказал, что ему нравится творчество молодых российских исполнительниц. Среди них он выделил Анну Асти, Клаву Коку, Люсю Чеботину и Мари Краймбрери.

Мне очень нравятся наши девочки последние, которые стали звездами. Замечательные артисты у нас сейчас среди нового поколения, — отметил певец.

Ранее в рамках форума основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкалья о вознаграждении за подбитые танки Leopard. На ПМЭФ-2023 продюсер и его команда пообещали от себя по 700 тысяч рублей за уничтоженный танк первой модификации и миллион рублей за Leopard 2.

Готовность поддержать российскую армию таким путем выразили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская в присутствии Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепса. Идею поддержали в том числе певица Слава, Виктория Дайнеко, Александр Маршал, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович и Любовь Успенская.

13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами удивился отсутствию выплат бойцам российских сил за подбитую технику противника в зоне проведения военной операции. Президент подчеркнул, что за каждый сбитый самолет должны выплачивать по 300 тысяч рублей, за каждый танк — по 100 тысяч рублей, и пообещал обсудить этот вопрос с Министерством обороны России.