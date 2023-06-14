Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предлагают на обед несколько сетов на выбор, каждый из которых стоит 4,5 тыс. рублей, передаёт корреспондент NEWS.ru. Блюда в меню отличаются разнообразием: от поморской ухи со стерлядью и шулюма из оленины до десерта «Нефть» на кедровом молоке с щучьей икрой.
Меню традиционно представлено блюдами северных народов и деликатесами родом из Сибири. Преобладает оленина, грибы, различные виды икры, рыба: мускун, стерлядь, нельма.
В меню представлены красные и белые вина отечественного и иностранного производства. Цены первых варьируются от 8 тыс. до 11 тыс. рублей за бутылку, в то время как бутылка итальянского вина обойдётся гостям в 16 тыс. рублей, а французского — в 56 тыс. рублей.
Ранее на ПМЭФ представили несколько автомобилей отечественного производства. АвтоВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировал новый представительский седан Lada Aura. Также был представлен новый кроссовер от АвтоВАЗа — Lada X-Cross 5. Кроме того, гостям ПМЭФ-2023 показали вездеход фирмы Taktik, собранный исключительно из российских компонентов.