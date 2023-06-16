Киркоров с сумочкой, кислотный Лебедев: самые яркие образы ПМЭФ-2023

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Третий день Петербургского международного экономического форума запомнится не только выступлением президента Владимира Путина, но и яркими образами участников и посетителей.

Колоритные зарубежные делегации, представители российских компаний, с выдумкой подошедшие к презентациям новых проектов, отечественные звезды — всё это обеспечило гостям ПМЭФ-2023 воспоминания на долгое время.

Форум, который близится к завершению, удивляет каждый день. Так, вчера одним из главных неделовых событий ПМЭФ стало появление певца Филиппа Киркорова в костюме с прикрепленными белыми самолетиками, сумочкой и в шляпе. Еще раньше внимание участников привлекла кислотного оттенка прическа дизайнера Артемия Лебедева.

Самые яркие образы ПМЭФ-2023 — в галерее NEWS.ru.