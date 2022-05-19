Кириенко: около 75 тысяч российских волонтёров помогают жителям Донбасса

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Около 75 тысяч человек из России в настоящее время помогают жителям Донбасса в качестве волонтёров, об этом рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время выступления на марафоне общества «Знания», передаёт РИА Новости. Он отметил, что многие из волонтёров трудятся в центрах временного размещения беженцев.

У нас сегодня 75 тысяч человек в стране добровольно и безвозмездно осуществляют помощь в Донбассе. Они работают в пунктах временного размещения, куда приехали беженцы из Донбасса, работают в пунктах комплектации помощи, куда и компании, и бизнес, и просто обычные люди приносят свою одежду, продукты питания, которые направляются в волонтерские центры, — сказал Кириенко.

Ранее стало известно, что общая сумма единовременных выплат беженцам с территории Украины и Донбасса, прибывшим в Россию, приблизилась к 2,8 млрд рублей. Глава крымского МЧС Сергей Садаклиев сообщил, что более 150 тысяч беженцев прибыли в Крым с территорий Украины и Донбасса. По его словам, людей расселили в пять пунктов временного размещения, а также предоставили им полевой лагерь.

Всего с начала усиления конфликта в Донбассе российскую границу пересекли более 1,3 млн человек, среди которых насчитывается 223 тысячи детей.