Кинолог рассказал, как наладить общение собаки и ребенка Кинолог Голубев посоветовал объяснять ребенку, что у собак есть свои желания

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Ребенку необходимо объяснять, что собака — это не игрушка, у питомца есть свои желания, интересы и чувства, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Специалист рассказал РИАМО, что между животными и детьми могут возникать конфликты, если родители не станут рассказывать ребенку, как нужно вести себя с собакой.

Не все дети могут интуитивно понимать собаку, это, порой, сложно и для взрослого человека. Поэтому вопросу взаимодействия ребенка и животного нужно уделять особое внимание, обучая общению с собаками с раннего возраста, — подчеркнул Голубев.

По словам кинолога, при общении с собакой важно учитывать характер, темперамент, породу, ее физическое и эмоциональное состояние. Питомца нельзя задирать и дразнить — животное в такой ситуации может напасть или укусить. Кроме того, из-за стресса у питомца могут начаться поведенческие проблемы. Важно научить ребенка считывать невербальные сигналы, которые подает собака. Так, виляющий хвост не всегда означает радость, а может предупреждать об агрессии или испуге. Голубев рекомендует обговорить с ребенком подобные сигналы и их значение.

Кроме того, трогать чужих питомцев не стоит без разрешения хозяина. Собака может быть не расположена к новым знакомствам. Ребенка важно приучать к этому, чтобы избежать опасных ситуаций, пояснил Голубев. К бездомным собакам лучше не приближаться. Их поведение трудно предсказать.

Если собаки ведут себя агрессивно, важно сохранять спокойствие, не нападать первым и не показывать свой страх. Нужно спокойно встать, желательно спиной, например, к дереву. Не нужно размахивать руками и издавать громких звуков. Стойте, пока они не потеряют к вам интерес, — подчеркнул кинолог.

Специалист после этого советует медленно начать движение, не поворачиваясь к животным спиной. Детей также лучше научить не подкармливать бездомных собак. Из-за этого животные могут счесть территорию своей и могут нападать на незнакомых людей. Ребенок должен сообщить о собаках взрослым.

Голубев ранее рассказал, что одиночество может оказать негативное влияние на собаку, особенно если это щенок. По его словам, взрослые питомцы обычно без проблем остаются одни, но в некоторых ситуациях животное может испытывать стресс и нервничать.