https://static.news.ru/photo/8990cf76-680f-11ea-a89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Мошенники в Интернете пользуются пандемией коронавируса в мире и присылают людям письма «от ВОЗ» (Всемирная организация здравоохранения) с целью украсть персональные данные пользователей и для сборов лже-пожертвований на борьбу с COVID-19.

Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников, — передаёт РИА Новости слова главы группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константина Игнатьева.

По словам Луиса Корронса из компании Avast, пользователям необходимо установить на свои устройства системы безопасности, которые обнаружат и заблокируют фишинговые атаки.

Как ранее писал NEWS.ru, злоумышленники используют пандемию коронавируса нового типа в корыстных целях. Преступники придумали схемы мошенничества онлайн, рассказали представители Интерпола. Ради наживы они создают фейковые сайты, онлайн-магазины и аккаунты в социальных сетях и якобы продают медицинские товары.