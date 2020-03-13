https://static.news.ru/photo/b47d6a2c-654a-11ea-abeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Злоумышленники используют пандемию коронавируса нового типа в корыстных целях. Преступники придумали схемы мошенничества онлайн, рассказали представители Интерпола. Ради наживы они создают фейковые сайты, онлайн-магазины и аккаунты в социальных сетях и якобы продают медицинские товары.

Предметы медицинского назначения, пользующиеся большим спросом, трудно найти в магазинах из-за пандемии COVID-19, в Сети появляются поддельные магазины, сайты, аккаунты в социальных медиа и адреса электронной почты, уверяющие, что торгуют этими предметами, — говорится на официальном сайте ведомства.

Кроме того, считают силовики, мошенники могут обзванивать граждан и представляться медиками, якобы помогающими родственнику собеседника. В этом случае злоумышленники вымогают деньги за «лечение».

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 45 заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что редкими симптомами коронавируса нового типа COVID-19 являются головная боль, диарея, тошнота и рвота. При этом высокая температура может отсутствовать, считают в Минздраве РФ.