Карты Тинькофф Банка прекратят работу за границей из-за санкций Тинькофф Банк предупредил о прекращении работы за границей карт UnionPay

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Карты UnionPay, выданные Тинькофф Банком, перестанут действовать за пределами России в связи с американскими санкциями в отношении компании, сообщает РБК, ссылаясь на ответ представителя банка. В связи с этим клиентам, находящимся за границей, порекомендовали снять наличные.

Есть вероятность того, что за границей карты Union Pay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности, — рассказали в Тинькофф Банке.

Другой сотрудник банка уточнил, что карты Union Pay перестанут действовать за рубежом уже с 20 июля. При этом их выпуск в ближайшее время прекратится.

В Telegram-канале банка утверждается, что к ограничениям готовились. Сейчас специалисты выясняют, как именно санкции повлияют на работу организации.

Ранее стало известно о крупном пакете антироссийских санкций, который утвердило Министерство финансов США. Под ограничения попали государственные деятели и ряд компаний оборонно-промышленного комплекса, включая концерн «Калашников», завод «Арсенал» и Тульский патронный завод. В списке также оказались Тинькофф Банк и банк «Солидарность».