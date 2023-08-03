Кардиолог объяснила, почему гипертоникам плохо в жару Кардиолог Оюнарова: сосуды гипертоников в жару испытывают стресс из-за потери жидкости

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Летняя жара может быть особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Оюнарова. По ее словам, при высокой температуре воздуха у таких больных учащается сердцебиение и дыхание, может появиться одышка, чувство нехватки воздуха, кружится голова, возникает общая слабость, снижается или повышается артериальное давление и случаются обмороки. Это является реакцией организма на изменения внешней среды, объяснила врач.

Кардиолог рассказала, что в жаркую погоду человек теряет большое количество жидкости из-за повышенного потоотделения — это нужно для того, чтобы организм не перегрелся.

С потерей жидкости кровь становится более вязкой, что способствует тромбообразованию, расширению или спазму сосудов, и как следствие — колебаниям уровня артериального давления. В результате сердечно-сосудистая система начинает использовать компенсаторные механизмы в виде тахикардии, учащения дыхания, чтобы сохранить адекватное кровоснабжение головного мозга, всех органов и систем, — пояснила врач.

Она добавила, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями эти изменения могут привести к инфаркту или инсульту. Медик напомнила, что жаркую погоду с трудом переносит любой человек, но наиболее чувствительны к ней люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, гипотонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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