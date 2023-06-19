Кардиолог объяснила, чем понедельник опасен для здоровья Кардиолог Якушева заявила, что чаще всего инфаркты и инсульты случаются в понедельник

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Ирландские ученые провели исследование и выяснили, что чаще всего инфаркты и инсульты случаются по понедельникам. Именно в первый рабочий день на кардиограмме в большинстве случаев фиксируется повышение уровня сегмента ST, который отражает работу миокарда желудочков. Врач-кардиолог Ольга Якушева объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что такая тенденция может быть связана с резкой сменой обстановки после выходных.

На данный момент ученые разбираются в причинах данной закономерности. Скорее всего, такой эффект вызывает резкая смена обстановки: с выходных на работу. Происходит это, потому что многие люди испытывают сильнейший стресс и организм просто не справляется с таким количеством негативного гормонального всплеска, — пояснила врач.

По словам кардиолога, большинство людей не успевают сбросить заработанный за неделю стресс. Она посоветовала заботиться о своем ментальном здоровье, отделяя работу от отдыха, чтобы избежать проблем с сердцем. Кроме того, нужно учиться справляться со стрессом и выплескивать адреналин с помощью активных увлечений.

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов ранее посоветовал заниматься спортом для профилактики инсульта. При этом физические нагрузки должны быть дозированы, отметил он. Кроме того, врач порекомендовал отказаться от вредных привычек, таких как курение, и от неправильного образа жизни.